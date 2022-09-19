Жителя Верхней Пышмы нашли мёртвым после 2 недель поисков

20.07 Вторник, 27 сентября 2022
Происшествия
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
Две недели назад были объявлены поиски жителя Верхней Пышмы Александра Тюшнякова. Он ушёл из дома 13-го сентября, с тех пор о нём ничего не было известно.

И вот сегодня поисковый отряд «ЛизаАлерт» сменил статус пропавшего 43-летнего мужчины на своём сайте. Уралец найден, но, к сожалению, мёртвым. Обстоятельства его смерти не оглашаются, равно, как и причина смерти. Известно только со слов пресс-секретаря Главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, что обнаруженное тело отправлено на судмедэкспертизу.

Напомним, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» — это добровольное некоммерческое движение, которое занимается поисками пропавших людей по всей России. Основан отряд был в 2010-м году и с тех пор получает по 25 тысяч и более заявок в год на розыск исчезнувших.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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