В Верхней Пышме ищут мужчину, пропавшего 13 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Верхней Пышме ищут 43-летнего Алексея Тюшнякова, пропавшего 13 сентября 2022 года. В тот день он вышел из дома и не вернулся, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в чёрную ветровку, синюю кофту, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местоположении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в чёрную ветровку, синюю кофту, синие джинсы и чёрные кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местоположении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
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