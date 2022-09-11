В Верхней Пышме ищут мужчину, пропавшего 13 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме ищут 43-летнего Алексея Тюшнякова, пропавшего 13 сентября 2022 года. В тот день он вышел из дома и не вернулся, передает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами и зелёными глазами. Был одет в чёрную ветровку, синюю кофту, синие джинсы и чёрные кроссовки.Всех, кто может что-либо знать о местоположении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.