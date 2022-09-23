Огнеборцы взяли под контроль ситуацию с тлеющим торфяником под Екатеринбургом

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

«Сложность тушения связана с глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника. Для повышения эффективности тушения перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Проводится обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой», – говорится в сообщении МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости