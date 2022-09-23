Огнеборцы взяли под контроль ситуацию с тлеющим торфяником под Екатеринбургом
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают о стабилизации обстановки на месте тлеющего торфяника под Екатеринбургом у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе. Огнеборцы взяли ситуацию под контроль.
Напомним, что вчера туда направили дополнительные силы. На сегодняшний день общая группировка участников тушения торфяного пожара составляет 202 человек и 35 единиц техники.
В ведомстве также отметили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе по результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора выявлено не было.
Напомним, что вчера туда направили дополнительные силы. На сегодняшний день общая группировка участников тушения торфяного пожара составляет 202 человек и 35 единиц техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
«Сложность тушения связана с глубиной залегания тлеющих участков в толще торфяника. Для повышения эффективности тушения перед проливкой огнеборцы перекапывают верхний слой грунта шанцевым инструментом. Проводится обводнение каналов торфяника для его насыщения влагой», – говорится в сообщении МЧС.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В ведомстве также отметили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе по результатам лабораторных исследований Роспотребнадзора выявлено не было.
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