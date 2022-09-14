В МЧС сообщили об усилении группировки для тушения торфяного пожара под Екатеринбургом

«Сейчас в районе, где наблюдается тление торфа, сосредоточены 130 человек личного состава и 17 единиц спецтехники. Общая группировка, продолжающая борьбу с огнём, составляет 150 человек и 28 единицы техники, в том числе пожарный поезд Свердловской железной дороги», – говорится в сообщении.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГУ МЧС России по Свердловской области сообщили об усилении группировки для тушения торфяного пожара под Екатеринбургом у деревни Большое Седельниково в Сысертском городском округе. Сегодня туда были направлены дополнительные силы.Общая площадь очагов активного тления, на сегодняшний день, составляет 35 гектаров на участке в 60 гектаров. Подчёркивается, что угрозы для жилого сектора и объектов экономики нет.