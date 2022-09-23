Под деревней Большое Седельниково горел торф, а юноша лишился головы
Происшествия
Фото: Владислав Постников
Деревня Большое Седельниково не часто фигурирует в новостных лентах. Однако, за последние сутки это название всплывало дважды, и оба раза — по весьма печальным поводам.
Во-первых, последний крупный лесной пожар случился именно там, возле деревни Сысертского городского округа Свердловской области. Залежи торфа разгорелись так пылко, что МЧС даже пришлось усиливать группу для его тушения.
Вторая новость, пришедшая сегодня из Большого Седельниково ещё мрачнее. На тянущейся возле деревни железнодорожной полосе найден труп. По предварительным данным, ещё 17-го сентября юноша 19 лет от роду оказался на рельсах на пути следования поезда и в буквальном смысле слова потерял голову. По факту обнаружения обезглавленного тела следственными органами проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, имел ли место несчастный случай или молодой человек сам выбрал себе столь страшную кончину. В последнем есть веские основания сомневаться, ведь по просочившейся в прессу информации у погибшего появилась новая квартира, которую купила ему мама. Парень строил планы о переезде. Мотивов для добровольной кончины не наблюдается.
Во-первых, последний крупный лесной пожар случился именно там, возле деревни Сысертского городского округа Свердловской области. Залежи торфа разгорелись так пылко, что МЧС даже пришлось усиливать группу для его тушения.
Вторая новость, пришедшая сегодня из Большого Седельниково ещё мрачнее. На тянущейся возле деревни железнодорожной полосе найден труп. По предварительным данным, ещё 17-го сентября юноша 19 лет от роду оказался на рельсах на пути следования поезда и в буквальном смысле слова потерял голову. По факту обнаружения обезглавленного тела следственными органами проводится проверка. В частности, предстоит выяснить, имел ли место несчастный случай или молодой человек сам выбрал себе столь страшную кончину. В последнем есть веские основания сомневаться, ведь по просочившейся в прессу информации у погибшего появилась новая квартира, которую купила ему мама. Парень строил планы о переезде. Мотивов для добровольной кончины не наблюдается.
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