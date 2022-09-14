На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера вечером, около 21.00, на 14 километре трассы «Арамиль – Фомино» под колёса автомобиля «Hyundai» попала 80-летняя женщина. Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, пенсионерка скончалась на месте происшествия.
По предварительным данным, 35-летняя водительница «Hyundai» сбила пенсионерку, когда так переходила через дорогу в неустановленном для этого месте слева направо по ходу движения автомобиля. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.
Водительница пояснила инспекторам, что двигалась со скоростью 50 километров в час с включенным дальним светом фар. Увидев встречный автомобиль, она начала притормаживать и переключать свет с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителя с другого направления. После того как автомобиль со встречки проехал, на проезжей части, со слов женщины, неожиданно появилась пенсионерка. Водительница применила экстренное торможение, но избежать столкновения не смогла.
Напомним, что вчера также под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка из Екатеринбурга. Её с черепно-мозговой травмой увезли в больницу.
По предварительным данным, 35-летняя водительница «Hyundai» сбила пенсионерку, когда так переходила через дорогу в неустановленном для этого месте слева направо по ходу движения автомобиля. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.
Водительница пояснила инспекторам, что двигалась со скоростью 50 километров в час с включенным дальним светом фар. Увидев встречный автомобиль, она начала притормаживать и переключать свет с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителя с другого направления. После того как автомобиль со встречки проехал, на проезжей части, со слов женщины, неожиданно появилась пенсионерка. Водительница применила экстренное торможение, но избежать столкновения не смогла.
Напомним, что вчера также под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка из Екатеринбурга. Её с черепно-мозговой травмой увезли в больницу.
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