На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход

11.30 Пятница, 23 сентября 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера вечером, около 21.00, на 14 километре трассы «Арамиль – Фомино» под колёса автомобиля «Hyundai» попала 80-летняя женщина. Как сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, пенсионерка скончалась на месте происшествия.

По предварительным данным, 35-летняя водительница «Hyundai» сбила пенсионерку, когда так переходила через дорогу в неустановленном для этого месте слева направо по ходу движения автомобиля. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

Водительница пояснила инспекторам, что двигалась со скоростью 50 километров в час с включенным дальним светом фар. Увидев встречный автомобиль, она начала притормаживать и переключать свет с дальнего на ближний, чтобы не ослепить водителя с другого направления. После того как автомобиль со встречки проехал, на проезжей части, со слов женщины, неожиданно появилась пенсионерка. Водительница применила экстренное торможение, но избежать столкновения не смогла.

Напомним, что вчера также под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка из Екатеринбурга. Её с черепно-мозговой травмой увезли в больницу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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11:57 Пострадавший во время погони за нарушителем свердловский полицейский умер в больнице
11:30 На свердловской трассе погибла 80-летняя женщина-пешеход
11:00 В Свердловской области ищут 83-летнего мужчину, пропавшего 26 апреля
10:25 В Екатеринбурге адвокату Георгию Краснову назначили 10 суток ареста
09:54 Полиция Нижнего Тагила подозревает в краже кошелька пенсионерку
09:26 Под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка в Екатеринбурге
21:41 Сотруднику исполкома «Единой России» в Екатеринбурге пришла повестка в военкомат
20:44 Съёмки нового фильма Свердловской киностудии в самом разгаре
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19:30 В Екатеринбурге возобновились задержания в центре города
19:24 Экскурсантам расскажут, как Екатеринбург благодаря архитекторам стал Свердловском
19:00 Жительница Тугулыма осуждена за вымогательство с применением огнестрела
17:28 В Свердловской области ФСБ предостерегла чиновника от разглашения гостайны
16:54 Уральский завод гражданской авиации в Екатеринбурге приступил к испытаниям двигателя ВК-800
16:30 В Екатеринбурге на Армавирской на ходу загорелся экскаватор
16:00 В Нижних Серьгах ищут 42-летнего мужчину, пропавшего 20 сентября
15:30 Минобразования потребовало от директоров екатеринбургских школ данные об учителях и их местах прохождения воинской службы
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