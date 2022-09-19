Под колёса «KIA» попала 11-летняя девочка в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера вечером, около 19.10, на улице Чапаева в Екатеринбурге под колёса автомобиля «KIA» попала 11-летняя девочка, переходившая через дорогу в неположенном месте. Инцидент произошёл недалеко от дома №10.Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, 24-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь по Чапаева со стороны Декабристов в сторону Большакову, допустил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте.В результате аварии школьницу с черепно-мозговой травмой увезли в лечебное учреждение № 9. Освидетельствование показало, что водитель был трезв.«Родители должны ежедневно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, научить ребёнка ориентироваться в условиях большого города, своего района и неоднократно показывать ему, как нужно правильно переходить через проезжую часть», – подчеркнули в пресс-группе.