Авиалесоохрана сообщила о 9 лесных пожарах в Свердловской области
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие стуки на землях лесного фонда Свердловской области было зарегистрировано 9 лесных пожаров на общей площади 61 гектар. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».
Кроме них сообщается о 5 пожарах на территориях, относящихся к населённым пунктам. Их площадь составляет 21 гектар. Всего на территории России, по данным на 22 сентября 02.00, 27 лесных пожаров на площади 1 338 гектаров.
Напомним, что сегодня утром екатеринбуржцы почувствовали запах гари в разных районах города.
Кроме них сообщается о 5 пожарах на территориях, относящихся к населённым пунктам. Их площадь составляет 21 гектар. Всего на территории России, по данным на 22 сентября 02.00, 27 лесных пожаров на площади 1 338 гектаров.
Напомним, что сегодня утром екатеринбуржцы почувствовали запах гари в разных районах города.
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