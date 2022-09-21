В Екатеринбурге на Газетной «Nissan» сбил 13-летнего велосипедиста
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 21 сентября, днём около дома №65 на улице Газетная 47-летний водитель «Nissan Qashqai» при выезде со двора сбил 13-летнего велосипедиста. В результате аварии ребёнка с различными травмами доставили в больницу.
Как рассказал автоинспекторам водитель «Nissan», он не увидел юного велосипедиста из-за забора, в результате чего не смог избежать столкновения. Установлено, что за 24 года стажа вождения он привлекался к административной ответственности 4 раза, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, что 20 сентября в Екатеринбурге произошла похожая авария. Водительница «Volkswagen Golf» при въезде во двор не заметила 11-летнего мальчика на велосипеде и сбила его.
Как рассказал автоинспекторам водитель «Nissan», он не увидел юного велосипедиста из-за забора, в результате чего не смог избежать столкновения. Установлено, что за 24 года стажа вождения он привлекался к административной ответственности 4 раза, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, что 20 сентября в Екатеринбурге произошла похожая авария. Водительница «Volkswagen Golf» при въезде во двор не заметила 11-летнего мальчика на велосипеде и сбила его.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге «Volkswagen» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
21 сентября 2022
21 сентября 2022
В Екатеринбурге после столкновения с автомобилем погиб мотоциклист
14 сентября 2022
14 сентября 2022
В Нижнем Тагиле на улице Зари столкнулись два автомобиля
18 сентября 2022
18 сентября 2022