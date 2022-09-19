В Екатеринбурге «Volkswagen» сбил 11-летнего мальчика на велосипеде
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Вчера вечером, около 19.20, во дворе дома №45 на улице Академика Сахарова в Екатеринбурге 45-летняя водительница «Volkswagen Golf» при въезде во двор сбила 11-летнего мальчика на велосипеде, ехавшего по велосипедной дорожке.
В результате аварии ребёнка с ушибленными ранами лобной области и верхней губы доставили в больницу, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Водительница «Volkswagen» объяснила инспекторам, что не видела ребёнка при въезде во двор, но, когда почувствовала удар в заднюю правую дверь, остановилась. А, войдя из машины, увидела ребёнка на асфальте рядом с велосипедом.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга водителей призывают быть внимательные и напоминают, что при въезде во двор, необходимо уступать дорогу пешеходам и велосипедистам. Родителям юных велосипедистов рекомендуют заботиться о защитной экипировки для детей, чтобы снизить риск получения травм.
В результате аварии ребёнка с ушибленными ранами лобной области и верхней губы доставили в больницу, рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Водительница «Volkswagen» объяснила инспекторам, что не видела ребёнка при въезде во двор, но, когда почувствовала удар в заднюю правую дверь, остановилась. А, войдя из машины, увидела ребёнка на асфальте рядом с велосипедом.
В Госавтоинспекции Екатеринбурга водителей призывают быть внимательные и напоминают, что при въезде во двор, необходимо уступать дорогу пешеходам и велосипедистам. Родителям юных велосипедистов рекомендуют заботиться о защитной экипировки для детей, чтобы снизить риск получения травм.
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