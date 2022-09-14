Покоя екатеринбуржцам нет и на кладбищах
Происшествия
Фото Антона Каптелова
Устойчивое словосочетание «смиренное кладбище» больше не подходит Сибирскому погосту в Екатеринбурге. Покой усопших потревожили вандалы.
Неизвестные «визитёры» наведались на территорию кладбища под покровом темноты и разрушили колумбарии. Они громили ячейки колумбария, вынимали их содержимое, разбивали урны с прахом кремированных. Сообщается, что таким образом было уничтожено не менее полусотни ячеек колумбария Сибирского кладбища.
Администрация кладбища отказывается брать на себя ответственность за сохранность содержимого ячеек колумбария и плит с фото умерших. Найти же виновников будет крайне сложно — камеры видеонаблюдения на кладбище не установлены.
Сибирское кладбище Екатеринбурга расположено на восточной окраине. Оно было открыто в 30-ые годы прошлого века и сейчас занимает 23 гектар. Колумбарий Сибирского кладбища — один из самых больших в Екатеринбурге. Он насчитывает 600 ячеек.
Неизвестные «визитёры» наведались на территорию кладбища под покровом темноты и разрушили колумбарии. Они громили ячейки колумбария, вынимали их содержимое, разбивали урны с прахом кремированных. Сообщается, что таким образом было уничтожено не менее полусотни ячеек колумбария Сибирского кладбища.
Администрация кладбища отказывается брать на себя ответственность за сохранность содержимого ячеек колумбария и плит с фото умерших. Найти же виновников будет крайне сложно — камеры видеонаблюдения на кладбище не установлены.
Сибирское кладбище Екатеринбурга расположено на восточной окраине. Оно было открыто в 30-ые годы прошлого века и сейчас занимает 23 гектар. Колумбарий Сибирского кладбища — один из самых больших в Екатеринбурге. Он насчитывает 600 ячеек.
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