Покоя екатеринбуржцам нет и на кладбищах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Устойчивое словосочетание «смиренное кладбище» больше не подходит Сибирскому погосту в Екатеринбурге. Покой усопших потревожили вандалы.Неизвестные «визитёры» наведались на территорию кладбища под покровом темноты и разрушили колумбарии. Они громили ячейки колумбария, вынимали их содержимое, разбивали урны с прахом кремированных. Сообщается, что таким образом было уничтожено не менее полусотни ячеек колумбария Сибирского кладбища.Администрация кладбища отказывается брать на себя ответственность за сохранность содержимого ячеек колумбария и плит с фото умерших. Найти же виновников будет крайне сложно — камеры видеонаблюдения на кладбище не установлены.Сибирское кладбище Екатеринбурга расположено на восточной окраине. Оно было открыто в 30-ые годы прошлого века и сейчас занимает 23 гектар. Колумбарий Сибирского кладбища — один из самых больших в Екатеринбурге. Он насчитывает 600 ячеек.