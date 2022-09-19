Ночью в уральской столице на улице Хуторская загорелся барак
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Этой ночью в Екатеринбурге на улице Хуторская загорелся восьмиквартирный дом барачного типа. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03.33.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают, что пострадавших в результате пожара нет.
До прибытия пожарных из дома эвакуировались 6 человек, в числе которых был 1 ребёнок. Ещё 15 жильцов были спасены звеном газодымозащитной с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 29 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализировать в 04.00, а ликвидировать открытое горение только в 06.40. В результате происшествия полностью сгорела кровля и было повреждена наружная стена здания.
Напомним, что этой ночью в посёлке Совхозный произошёл крупный пожар, в результате которого 2 человека погибли и ещё 3 получили ожоги.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области сообщают, что пострадавших в результате пожара нет.
До прибытия пожарных из дома эвакуировались 6 человек, в числе которых был 1 ребёнок. Ещё 15 жильцов были спасены звеном газодымозащитной с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.
В тушении пожара участвовали 9 единиц техники и 29 сотрудников МЧС. Огонь удалось локализировать в 04.00, а ликвидировать открытое горение только в 06.40. В результате происшествия полностью сгорела кровля и было повреждена наружная стена здания.
Напомним, что этой ночью в посёлке Совхозный произошёл крупный пожар, в результате которого 2 человека погибли и ещё 3 получили ожоги.
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