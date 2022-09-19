Прокуратура начала проверку после гибели 2 человек при пожаре в посёлке Совхозный

«Наиболее серьезные повреждения у ребёнка, у которого диагностировали около 50 % ожогов тела», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку после гибели 2 человек и получении ожогов 3 местными жителями в результате крупного пожара в посёлке Совхозный. Инцидент произошёл этой ночью в третьем часу ночи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.На место происшествия выезжал Белоярский межрайонный прокурор Михаил Мякишев.По предварительным данным, возгорание произошло в частном доме на улице Пролетарской. Общая площадь пожара составила 896 квадратных метров. При его тушении были обнаружены тела женщины и мужчины. Ожоги получили 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 9-летняя девочка.Предварительно установлено, что погибшими были 2 уроженца Узбекистана, а среди пострадавших уроженцы Таджикистана, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Последним сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.Как отметили старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сейчас рассматриваются различные версии происшествия, в том числе короткое замыкание электропроводки. Причины пожара установят эксперты.