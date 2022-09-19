Прокуратура начала проверку после гибели 2 человек при пожаре в посёлке Совхозный
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку после гибели 2 человек и получении ожогов 3 местными жителями в результате крупного пожара в посёлке Совхозный. Инцидент произошёл этой ночью в третьем часу ночи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
На место происшествия выезжал Белоярский межрайонный прокурор Михаил Мякишев.
По предварительным данным, возгорание произошло в частном доме на улице Пролетарской. Общая площадь пожара составила 896 квадратных метров. При его тушении были обнаружены тела женщины и мужчины. Ожоги получили 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 9-летняя девочка.
Предварительно установлено, что погибшими были 2 уроженца Узбекистана, а среди пострадавших уроженцы Таджикистана, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Последним сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Как отметили старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сейчас рассматриваются различные версии происшествия, в том числе короткое замыкание электропроводки. Причины пожара установят эксперты.
На место происшествия выезжал Белоярский межрайонный прокурор Михаил Мякишев.
По предварительным данным, возгорание произошло в частном доме на улице Пролетарской. Общая площадь пожара составила 896 квадратных метров. При его тушении были обнаружены тела женщины и мужчины. Ожоги получили 18-летний молодой человек, 17-летняя девушка и 9-летняя девочка.
«Наиболее серьезные повреждения у ребёнка, у которого диагностировали около 50 % ожогов тела», – рассказали в ведомстве.
Предварительно установлено, что погибшими были 2 уроженца Узбекистана, а среди пострадавших уроженцы Таджикистана, заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Последним сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Как отметили старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, сейчас рассматриваются различные версии происшествия, в том числе короткое замыкание электропроводки. Причины пожара установят эксперты.
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