Госавтоинспекция Свердловской области зарегистрировала 14 ДТП с животными за 2022 год
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Только за текущий год в Свердловской области было зарегистрировано 14 ДТП с участием животным, в результате которых 3 человека погибли и ещё 20 получили травмы. Такую статистику приводят в региональном управлении ГИБДД.
Госавтоинспекция призывает водителей обращать внимание на знаки «Дикие животные», отмечая при этом, что места появления зверей на дорогах меняться.
«И с учётом этого, а также произошедших аварий, сотрудниками ГИБДД ведётся работа с собственниками дорог по установке знаков. Иногда собственники устанавливают дополнительные знаки самостоятельно», – заверили в пресс-группе.
Там также напоминают об ответственности за оставление места ДТП и призывают водителей не уезжать после того, как было сбито животное.
Напомним, что 17 сентября на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Свердловской области из-за сбитого лося столкнулись два автомобиля «Toyota Corolla». В результате ДТП один из водителей погиб.
Госавтоинспекция призывает водителей обращать внимание на знаки «Дикие животные», отмечая при этом, что места появления зверей на дорогах меняться.
«И с учётом этого, а также произошедших аварий, сотрудниками ГИБДД ведётся работа с собственниками дорог по установке знаков. Иногда собственники устанавливают дополнительные знаки самостоятельно», – заверили в пресс-группе.
Там также напоминают об ответственности за оставление места ДТП и призывают водителей не уезжать после того, как было сбито животное.
Напомним, что 17 сентября на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Свердловской области из-за сбитого лося столкнулись два автомобиля «Toyota Corolla». В результате ДТП один из водителей погиб.
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