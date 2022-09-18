На свердловской трассе в ДТП с лосем погиб человек
Происшествия
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Вчера вечером на 41 километре трассы «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в Свердловской области из-за сбитого лося столкнулись два автомобиля «Toyota Corolla». В результате ДТП погиб один из водителей.
По предварительным данным, водитель машины «Toyota Corolla» серого цвета, сбив лося, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем той же марки «Toyota Corolla», но коричневого цвета. В результате столкновения водитель «Toyota» коричневого цвета скончался от полученных травм на месте происшествия.
Также с травами различной степени тяжести была госпитализирована родственница погибшего водителя, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении.
Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель серой «Toyota» объяснил, что животное выскочило на дорогу внезапно и он не успел вовремя затормозить.
По предварительным данным, водитель машины «Toyota Corolla» серого цвета, сбив лося, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем той же марки «Toyota Corolla», но коричневого цвета. В результате столкновения водитель «Toyota» коричневого цвета скончался от полученных травм на месте происшествия.
Также с травами различной степени тяжести была госпитализирована родственница погибшего водителя, находившаяся в момент аварии на пассажирском сидении.
Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, водитель серой «Toyota» объяснил, что животное выскочило на дорогу внезапно и он не успел вовремя затормозить.
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