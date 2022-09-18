Полиция Первоуральска начала проверку после сообщения о мужчине, забивавшего лося топором
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
Полиция Первоуральска начала проверку после сообщений СМИ о мужчине, решившего зарубить топором лося, который выбежал на дорогу и попал под колёса. Об этом порталу URA.RU рассказали в пресс-группе ОМВД Первоуральска.
Речь идет об аварии, произошедшей на ЕКАД недалеко от Новомосковского тракта. Тогда возле места происшествия остановился автомобиль «ВАЗ-2104» и из него вышел мужчина с топором. Он подошёл к лосю и несколько раз ударил по животному. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали.
В ГИБДД по Екатеринбургу, что в ДТП из людей никто не пострадал, травмы получил только лось.
Напомним, что вчера вечером произошла ещё одна авария с участием лося. В результате неё столкнулись два автомобиля и один из водителей погиб.
Речь идет об аварии, произошедшей на ЕКАД недалеко от Новомосковского тракта. Тогда возле места происшествия остановился автомобиль «ВАЗ-2104» и из него вышел мужчина с топором. Он подошёл к лосю и несколько раз ударил по животному. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали.
В ГИБДД по Екатеринбургу, что в ДТП из людей никто не пострадал, травмы получил только лось.
Напомним, что вчера вечером произошла ещё одна авария с участием лося. В результате неё столкнулись два автомобиля и один из водителей погиб.
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