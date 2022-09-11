Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Лобва

12.48 Понедельник, 12 сентября 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера вечером, 11 сентября, в Свердловской области в Новолялинском городском округе в посёлке Лбова произошёл крупный пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров и повредил надворные постройки.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.25. Через десять минут, в 21.36 огонь был локализирован спасателями, а в 21.43 пожарные полностью ликвидировали горение.

«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава», – сообщили в региональном МЧС.

Напомним, что в субботу, 10 сентября, посёлке Садовый под Екатеринбургом вспыхнул большой пожар на площади 420 квадратных метров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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