Крупный пожар произошёл в свердловском посёлке Лобва
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера вечером, 11 сентября, в Свердловской области в Новолялинском городском округе в посёлке Лбова произошёл крупный пожар. Огонь охватил 200 квадратных метров и повредил надворные постройки.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.25. Через десять минут, в 21.36 огонь был локализирован спасателями, а в 21.43 пожарные полностью ликвидировали горение.
«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава», – сообщили в региональном МЧС.
Напомним, что в субботу, 10 сентября, посёлке Садовый под Екатеринбургом вспыхнул большой пожар на площади 420 квадратных метров.
Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 21.25. Через десять минут, в 21.36 огонь был локализирован спасателями, а в 21.43 пожарные полностью ликвидировали горение.
«В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 7 человек личного состава», – сообщили в региональном МЧС.
Напомним, что в субботу, 10 сентября, посёлке Садовый под Екатеринбургом вспыхнул большой пожар на площади 420 квадратных метров.
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Большой пожар вспыхнул в посёлке Садовый под Екатеринбургом
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