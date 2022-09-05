При пожаре в больнице Краснотурьинска погиб пациент
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В городской больнице Краснотурьинска сегодня во время пожара погиб 55-летний пациент из палаты №12 неврологического отделения.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09.36. Загорелись вещи в палате на втором этаже больницы. До прибытия огнеборцев эвакуировались 19 человек, в том числе восемь сотрудников. Открытое горение ликвидировали в 09.45.
В результате пожара пострадал 55-летний пациент. Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, мужчину с сильными ожогами успели перенести в реанимацию. Однако спасти его жизнь не удалось.
Местные СМИ сообщают, что происшествие устроил 55-летний пациент, у которого случился инсульт.
«Поджег себя пожароопасной бытовой химией, а возгорание перешло на других людей, которые находились в палате. Зачинщик пожара погиб, а другие получили ожоги», – сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 09.36. Загорелись вещи в палате на втором этаже больницы. До прибытия огнеборцев эвакуировались 19 человек, в том числе восемь сотрудников. Открытое горение ликвидировали в 09.45.
В результате пожара пострадал 55-летний пациент. Как сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник, мужчину с сильными ожогами успели перенести в реанимацию. Однако спасти его жизнь не удалось.
Местные СМИ сообщают, что происшествие устроил 55-летний пациент, у которого случился инсульт.
«Поджег себя пожароопасной бытовой химией, а возгорание перешло на других людей, которые находились в палате. Зачинщик пожара погиб, а другие получили ожоги», – сообщает «Вечерний Краснотурьинск».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Свердловской области
05 сентября 2022
05 сентября 2022
В Нижнем Тагиле 19 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке
02 сентября 2022
02 сентября 2022
В столице Урала на улице Сазонова загорелся частный дом
29 августа 2022
29 августа 2022