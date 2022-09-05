В ДТП в Полевском погиб 20-летний мотоциклист

– 20-летний мотоциклист также являлся местным жителем, права управления категории «А» не имел и передвигался на мотоцикле, не зарегистрированным в установленном законом порядке, – отметили в ГИБДД.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Полевском вчера около 21.15 автомобиль Toyota Hilux столкнулся с мотоциклом GR-2 Enduro. В результате ДТП погиб байкер.По предварительной информации, водитель Toyota Hilux ехал по улице Коммунистическая и при повороте налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество мотоциклу. После столкновения мотоцикл воспламенился.В результате ДТП 20-летний водитель мотоцикла погиб от полученных травм на месте происшествия. В момент аварии байкер был без мотошлема и защитной экипировки.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УГИБДД по Свердловской области, за рулем автомобиля находился 45-летний житель Полевского со стажем вождения 27 лет. Он пояснил, что не заметил байкера, так как на мотоцикле отсутствовали световые приборы, а одежда была темной.