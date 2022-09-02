В Серове локомотив сошел с рельсов

12.26 Среда, 7 сентября 2022
Происшествия
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На стации Серов-Сортировочный при маневровых работах произошел сход локомотива без опрокидывания. Инцидент произошел сегодня, 7 августа.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, восстановительным поездом локомотив уже поставили на рельсы. К счастью, никто не пострадал. Движение поездов не задерживалась.

На место происшествия выезжал транспортный прокурор. По факту произошедшего проводится проверка.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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