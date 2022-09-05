В столкновении легковушек в Екатеринбурге пострадали две девушки
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Селькоровской вечером 5 августа ВАЗ-2110 столкнулся с Мини Купером. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на нерегулируемом перекрестке Селькоровская – Аптекарская при повороте налево не уступил дорогу Мини Куперу, который ехал прямо со встречного направления.
В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 19-летняя девушка в Мини Купере. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем отечественной легковушки находился 21-летний молодой человек без водительских прав.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на нерегулируемом перекрестке Селькоровская – Аптекарская при повороте налево не уступил дорогу Мини Куперу, который ехал прямо со встречного направления.
В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 19-летняя девушка в Мини Купере. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем отечественной легковушки находился 21-летний молодой человек без водительских прав.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста
05 сентября 2022
05 сентября 2022
В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
04 сентября 2022
04 сентября 2022
Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей в Екатеринбурге
02 сентября 2022
02 сентября 2022