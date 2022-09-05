В столкновении легковушек в Екатеринбурге пострадали две девушки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Селькоровской вечером 5 августа ВАЗ-2110 столкнулся с Мини Купером. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе 17-летняя девушка.По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 на нерегулируемом перекрестке Селькоровская – Аптекарская при повороте налево не уступил дорогу Мини Куперу, который ехал прямо со встречного направления.В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка ВАЗ-2110 и 19-летняя девушка в Мини Купере. Пострадавших госпитализировали с различными травмами.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за рулем отечественной легковушки находился 21-летний молодой человек без водительских прав.