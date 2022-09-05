После смерти ребенка при пожаре в Свердловской области возбуждено уголовное дело



Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

– Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в СКР.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости