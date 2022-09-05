После смерти ребенка при пожаре в Свердловской области возбуждено уголовное дело

12.24 Понедельник, 5 сентября 2022
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в деревянном доме. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.

Напомним, что вечером 4 августе в деревянном доме в поселке Первомайском произошел пожар. В результате погиб трехлетний мальчик, а его мать госпитализировали с ожогами.


Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области


– Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в СКР.


Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что ребенка извлекли из горящего дома соседи, но прибывшие медики не смогли спасти малыша. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Свердловской области
05 сентября 2022
Многодетные родители на Урале подозреваются в истязании детей
31 августа 2022
В Николо-Павловском после гибели местного жителя задержали компанию молодых людей
27 августа 2022
Пятилетний мальчик травмировался в детском саду в Екатеринбурге
01 сентября 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:52 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге завершили строительство центральной парадной с фитнес-клубом и рестораном
16:26 Екатеринбургских туристок по политическим мотивам выселили из отеля в Грузии
15:58 Экс-директора организации в Екатеринбурге осудили за хищение свыше 4,2 млн рублей
15:27 Напавшего на школьницу свердловчанина поместили под стражу
14:53 Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
14:25 В Свердловской области выявили 1 530 новых случаев COVID-19
13:52 В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда
13:21 На Вторчермете в Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за упавшей пассажирки
12:57 Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновит московская компания
12:24 После смерти ребенка при пожаре в Свердловской области возбуждено уголовное дело
11:55 В Свердловской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину
11:23 За лето Черноисточинское водохранилище очистили от 100 тысяч кубометров донных отложений
10:51 Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Свердловской области
10:27 В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
09:55 У ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге перевернулся контейнер мусоровоза
09:29 В Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста
17:40 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
17:08 Наборы для самотестирования на ВИЧ начали выдавать жителям Свердловской области
16:50 В столице Урала местные жители провели субботник на Широкой речке
15:45 В Екатеринбурге на улице 8 Марта молодой человек избил прохожего
14:39 В торговом комплексе на Уралмаше в Екатеринбурге прошли пожарные учения
13:36 В возрасте 74 лет умер бывший мэр Верхней Пышмы
12:27 В Екатеринбурге неизвестный запинал пенсионера возле станции метро «Проспект Космонавтов»
11:22 В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
10:43 В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
09:20 Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
Все новости Свердловской области
16:01 Правозащитники: суды в РФ лишь в 26% случаев освобождают тяжелобольных заключенных
14:58 На Ключевском вулкане, где погибли 8 человек, продолжается спасательная операция
14:04 В МИД РФ подтвердили гибель сотрудников дипмиссии в результате взрыва в Кабуле
13:41 В индийском парке развлечений 10 человек пострадали при падении с высоты 15 метров
13:32 Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ "Новой газеты"
13:01 В Кабуле из-за теракта могли погибнуть два российских дипломата
12:23 Правительство РФ: органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в ВК и Одноклассниках
12:11 СМИ: возле посольства России в Кабуле произошел взрыв
11:58 Президент Казахстана прибыл в Костанайскую область, где идет борьба с лесными пожарами
11:21 Суд в Уфе приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно по делу о взятке в военкомате
10:31 Посол США в России Джон Салливан ушел в отставку и покинул Москву
10:17 В Канаде преступники зарезали 10 человек в разных районах провинции Саскачеван, 15 ранены
18:03 Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть
17:03 Губернатор Забайкалья извинился перед родителями, чьим детям выдали грамоты с гербом Украины
16:25 В Чите воспитателя и руководителя детсада уволили после выдачи грамот с гербом Украины
15:55 В Самаре прокурор требует от главы города вернуть в бюджет деньги за поездку в Дубай
14:55 МЧС: в Курске при пожаре в торговом центре погиб один человек
13:53 В Чите чиновники проверяют детсад, в котором выдали грамоты с гербом Украины
13:32 В Омске замдиректора «Почты России» заключена под стражу, ее подозревают в крупной взятке
12:33 Более полутысячи гектаров леса сгорело за сутки в Рязанской области
12:29 В Курске горит здание торгового центра на улице Хрущева
12:17 Военный комиссар Хакасии полковник Титов скончался на 45-м году жизни
11:53 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:31 Арестован мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины
17:54 Правозащитники: число фигурантов уголовных дел о «военных фейках» достигло 100
17:23 Шел 2022 год: жители Великого Устюга жалуются чиновникам на неудобные «полоскалки»
Все новости России и мира
16:52 В ЖК «Нагорный» в Екатеринбурге завершили строительство центральной парадной с фитнес-клубом и рестораном
16:26 Екатеринбургских туристок по политическим мотивам выселили из отеля в Грузии
15:58 Экс-директора организации в Екатеринбурге осудили за хищение свыше 4,2 млн рублей
15:27 Напавшего на школьницу свердловчанина поместили под стражу
14:53 Рекордное число первокурсников поступило в Свердловский медколледж
14:25 В Свердловской области выявили 1 530 новых случаев COVID-19
13:52 В Екатеринбурге осудят виновника ДТП, в котором погиб водитель мопеда
13:30 Стартует заявочная кампания проекта «59 фестивалей 59 региона»
13:22 Разработка ученых Пермского Политеха повысит надежность газотурбинных двигателей
13:21 На Вторчермете в Екатеринбурге парализовало движение трамваев из-за упавшей пассажирки
13:18 Прикамский Росреестр – лидер по срокам регистрации бытовой недвижимости
12:58 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку редких изданий «Рыцарь книги»
12:57 Подсветку на здании мэрии Екатеринбурга обновит московская компания
12:24 После смерти ребенка при пожаре в Свердловской области возбуждено уголовное дело
11:55 В Свердловской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину
11:23 За лето Черноисточинское водохранилище очистили от 100 тысяч кубометров донных отложений
10:51 Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Свердловской области
10:27 В Нижнем Тагиле пара украла тротуарную плитку для ремонта дороги
10:12 В Соликамске благодаря судебным приставам пострадавшей в результате преступления возмещен моральный вред
09:55 У ТРЦ Veer Mall в Екатеринбурге перевернулся контейнер мусоровоза
09:29 В Екатеринбурге автомобиль сбил 10-летнего велосипедиста
17:40 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
17:08 Наборы для самотестирования на ВИЧ начали выдавать жителям Свердловской области
16:50 В столице Урала местные жители провели субботник на Широкой речке
15:45 В Екатеринбурге на улице 8 Марта молодой человек избил прохожего
14:39 В торговом комплексе на Уралмаше в Екатеринбурге прошли пожарные учения
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK