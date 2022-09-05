После смерти ребенка при пожаре в Свердловской области возбуждено уголовное дело
Происшествия
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели трехлетнего ребенка при пожаре в деревянном доме. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в региональном СУ СКР.
Напомним, что вечером 4 августе в деревянном доме в поселке Первомайском произошел пожар. В результате погиб трехлетний мальчик, а его мать госпитализировали с ожогами.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что ребенка извлекли из горящего дома соседи, но прибывшие медики не смогли спасти малыша. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения.
Напомним, что вечером 4 августе в деревянном доме в поселке Первомайском произошел пожар. В результате погиб трехлетний мальчик, а его мать госпитализировали с ожогами.
– Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства происшествия, по данному факту следственным отделом по Пригородному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – рассказали в СКР.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что ребенка извлекли из горящего дома соседи, но прибывшие медики не смогли спасти малыша. Мальчик, скорее всего, отравился продуктами горения.
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