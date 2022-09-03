Трехлетний ребенок погиб при пожаре в Свердловской области
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В поселке Первомайском Пригородного района при пожаре в деревянном доме погиб трехлетний ребенок. Инцидент произошел 4 сентября около 20.13.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на момент пожара в доме находились ребенок, его мать и ее сожитель. Двое других детей были в гостях у родного отца.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем (курение). Очаг возгорания находился в спальне. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
В результате пожара погиб трехлетний малыш. Мать ребенка получила ожог 20 % верхних и нижний конечностей, ее госпитализировали.
В прокуратуре отметили, что семья состоит на учете в ОДН ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и злоупотреблением алкоголем. Мать уже штрафовали по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на момент пожара в доме находились ребенок, его мать и ее сожитель. Двое других детей были в гостях у родного отца.
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем (курение). Очаг возгорания находился в спальне. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.
В результате пожара погиб трехлетний малыш. Мать ребенка получила ожог 20 % верхних и нижний конечностей, ее госпитализировали.
В прокуратуре отметили, что семья состоит на учете в ОДН ОП № 1 МУ МВД России «Нижнетагильское» в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей и злоупотреблением алкоголем. Мать уже штрафовали по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
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