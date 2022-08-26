В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера утром в Екатеринбурге под окнами дома №28 по улице Ильича местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом очевидцы сообщили в полицию и паблик «Инцидент Екатеринбург».
По предварительным данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, смерть не носит криминальный характер. Предполагается, что мужчина выпал из окна.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по факту произошедшего началась проверка. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.
Напомним, что в конце августа в лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга силовики обнаружили труп.
По предварительным данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, смерть не носит криминальный характер. Предполагается, что мужчина выпал из окна.
Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по факту произошедшего началась проверка. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.
Напомним, что в конце августа в лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга силовики обнаружили труп.
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В лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп
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