В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины

11.22 Воскресенье, 4 сентября 2022
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
Вчера утром в Екатеринбурге под окнами дома №28 по улице Ильича местные жители обнаружили труп мужчины. Об этом очевидцы сообщили в полицию и паблик «Инцидент Екатеринбург».

По предварительным данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, смерть не носит криминальный характер. Предполагается, что мужчина выпал из окна.

Старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что по факту произошедшего началась проверка. Тело погибшего отправили на судмедэкспертизу.

Напомним, что в конце августа в лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга силовики обнаружили труп.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп
26 августа 2022
Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
02 сентября 2022
В уральской столице в микрорайоне Светлый из окна многоэтажки выпала девушка
29 августа 2022
В Свердловской области полицейский при задержании подстрелил дебошира
28 августа 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Схема, что дышло: «чистое» совпадение – почему власти «преследуют» из рядом стоящих коммерческих объектов только один?

Из двух похожих объектов НТО претензии есть только одному. Потому, что не «делятся»?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
11:22 В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
10:43 В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
09:20 Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
00:28 Футбольный клуб «Урал» вновь проиграл и по итогам тура останется на последнем месте в турнирной таблице
19:49 Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте захоронения последнего российского царя
17:48 В уральской столице почтили память жертв террора
17:11 В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
16:11 В Нижнем Тагиле пропавший 82-летний грибник вернулся домой
15:18 Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала
14:16 Мальчика, которого продавала мать, отвезут из Екатеринбурга в Киргизию
13:10 В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны
12:15 Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области
11:20 Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемых в хищении 6 тысяч с банковской карты
10:37 В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории
09:43 Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в нападении на школьницу
20:51 Пару торговцев фальшивыми монетами задержали в Екатеринбурге
20:34 Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке
20:12 На Уралмаше произошло ДТП с участием 3-х машин и пьяным водителем
19:39 На Широкореченском кладбище Екатеринбурга появился памятник Крапивину
19:00 Со школьной линейки в канализационный колодец попал юный екатеринбуржец
18:31 «Зооспас в Екатеринбурге» съездил «в командировку» ради камышловского кота
17:56 На выходных в Свердловской области похолодает
17:24 Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
16:50 В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую
16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
Все новости Свердловской области
18:03 Sky News: главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цен» на российскую нефть
17:03 Губернатор Забайкалья извинился перед родителями, чьим детям выдали грамоты с гербом Украины
16:25 В Чите воспитателя и руководителя детсада уволили после выдачи грамот с гербом Украины
15:55 В Самаре прокурор требует от главы города вернуть в бюджет деньги за поездку в Дубай
14:55 МЧС: в Курске при пожаре в торговом центре погиб один человек
13:53 В Чите чиновники проверяют детсад, в котором выдали грамоты с гербом Украины
13:32 В Омске замдиректора «Почты России» заключена под стражу, ее подозревают в крупной взятке
12:33 Более полутысячи гектаров леса сгорело за сутки в Рязанской области
12:29 В Курске горит здание торгового центра на улице Хрущева
12:17 Военный комиссар Хакасии полковник Титов скончался на 45-м году жизни
11:53 Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов
10:31 Арестован мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины
17:54 Правозащитники: число фигурантов уголовных дел о «военных фейках» достигло 100
17:23 Шел 2022 год: жители Великого Устюга жалуются чиновникам на неудобные «полоскалки»
16:49 СК: в Орловской области задержан подозреваемый в поджоге областной администрации
14:13 Президент Казахстана Токаев выступил с посланием к народу. Главные заявления
12:41 В ЦКБ управделами президента найден мёртвым глава совета директоров «Лукойла»
11:41 Движение судов по Суэцкому каналу оказалось парализовано
18:05 Полиция Магнитогорска разыскивает агрессивную обезьяну
17:42 СК проверяет поджоги помещений УМВД в Орловской области
17:11 Глава МИД Венгрии: ЕС решил расторгнуть соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме
16:18 Суд в Железноводске вынес приговор 12-ти полицейским, отказавшимся разгонять митинг
13:56 Путин: Горбачёв оказал огромное влияние на ход мировой истории
13:41 В Минпросвещения РФ заявили, что с этого года не допускается использование телефонов на уроках
13:13 Врио губернатора Малков: все эвакуированные из-за пожаров в Рязанской области вернулись по домам
12:20 На актрису Кристину Асмус составили протокол о «дискредитации ВС»
Все новости России и мира
11:22 В уральской столице на Уралмаше обнаружили труп мужчины
10:43 В Екатеринбурге на улице Бисертской сбили 12-летнюю девочку
09:20 Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
00:28 Футбольный клуб «Урал» вновь проиграл и по итогам тура останется на последнем месте в турнирной таблице
19:49 Суд в Екатеринбурге признал незаконным бездействие полиции после инцидента на месте захоронения последнего российского царя
17:48 В уральской столице почтили память жертв террора
17:11 В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
16:11 В Нижнем Тагиле пропавший 82-летний грибник вернулся домой
15:18 Сбежавших из Нижневартовска подростков нашли в столице Урала
14:16 Мальчика, которого продавала мать, отвезут из Екатеринбурга в Киргизию
13:10 В Екатеринбурге начальника полиции Кольцово обвиняют в разглашении гостайны
12:15 Спасатели предупреждают о непогоде 3 сентября в Свердловской области
11:20 Полиция Екатеринбурга ищет подозреваемых в хищении 6 тысяч с банковской карты
10:37 В уральской столице «Nissan» сбил 8-летнего мальчика на дворовой территории
09:43 Под Екатеринбургом задержали подозреваемого в нападении на школьницу
20:51 Пару торговцев фальшивыми монетами задержали в Екатеринбурге
20:34 Задержанный за поддержку Ройзмана екатеринбуржец уже неделю на голодовке
20:12 На Уралмаше произошло ДТП с участием 3-х машин и пьяным водителем
19:39 На Широкореченском кладбище Екатеринбурга появился памятник Крапивину
19:00 Со школьной линейки в канализационный колодец попал юный екатеринбуржец
18:31 «Зооспас в Екатеринбурге» съездил «в командировку» ради камышловского кота
17:56 На выходных в Свердловской области похолодает
17:24 Директор института спорта УрФУ останется в СИЗО до октября
16:50 В Екатеринбурге перекроют улицу Чистую
16:26 В Березовском ищут пропавшего подростка
15:58 Тело пропавшего мужчины обнаружили в карьере в Кушве
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK