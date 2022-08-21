В лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Юго-Западном лесопарке в Екатеринбурге обнаружили труп. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на очевидцев.К лесопарку в Академической район с утра съехались несколько машин полиции и реанимация. Выяснилось, что силовики обнаружили труп в лесу. В СУ СКР по Свердловской области отметили, что инцидент не носит криминального характера.По неофициальным данным источника Е1.RU, погибший совершил самоубийство.