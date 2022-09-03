Прокуратура начала проверку после гибели двух человек при пожаре в Сосьве
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости (архивное фото)
Серовская городская прокуратура начала проверку после гибели двух человек во время пожара в магазине «Таганский ряд» в посёлке Сосьва. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Также было установлено, что погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине. Погибший подросток приходился ему племянником. Накануне происшествия он приехал к нему погостить. В момент пожара они находились в помещении магазина, в котором закрылись.
По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность электропроводки.
«При тушении пожара обнаружены тела погибших – мужчины, 1957 года рождения, и несовершеннолетнего, 2005 года рождения. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом», – заявили в ведомстве.
Также было установлено, что погибший мужчина работал и фактически проживал в магазине. Погибший подросток приходился ему племянником. Накануне происшествия он приехал к нему погостить. В момент пожара они находились в помещении магазина, в котором закрылись.
По предварительным данным, причиной происшествия могла стать неисправность электропроводки.
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