В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня утром в посёлке Сосьва в магазине случился пожар. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия на площади 150 квадратных метров было повреждено имущество торговой точки.
По данным портала «Глобус», в результате пожара погибли два человека. Издание пишет, что эту информацию подтвердил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. На официальном сайте регионального МЧС информации о пострадавших или погибших нет.
Известно, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 спасателей. Инцидент произошел на улице Толмачёва.
По данным портала «Глобус», в результате пожара погибли два человека. Издание пишет, что эту информацию подтвердил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. На официальном сайте регионального МЧС информации о пострадавших или погибших нет.
Известно, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 спасателей. Инцидент произошел на улице Толмачёва.
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