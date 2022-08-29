В Свердловской области в посёлке Сосьва сгорел магазин

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром в посёлке Сосьва в магазине случился пожар. Как сообщают в ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате происшествия на площади 150 квадратных метров было повреждено имущество торговой точки.По данным портала «Глобус», в результате пожара погибли два человека. Издание пишет, что эту информацию подтвердил глава Сосьвинского городского округа Геннадий Макаров. На официальном сайте регионального МЧС информации о пострадавших или погибших нет.Известно, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 спасателей. Инцидент произошел на улице Толмачёва.