Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 24 гектаров
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Площадь пожаров на землях лесного фонда Свердловской области за минувшие сутки выросла до 24 гектаров. Об этом сообщает пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Ранее в «Авиалесоохране» сообщали о пяти пожарах на площади 6 гектаров. Также продолжается тушение на территориях лесных массивов Екатеринбурга. К концу прошедшего дня площадь возгорания составила 15 гектаров.
Кроме того, по данным на 29 августа 02.00, пожар в Берёзовском городском округе удалось ликвидировать.
Ранее в «Авиалесоохране» сообщали о пяти пожарах на площади 6 гектаров. Также продолжается тушение на территориях лесных массивов Екатеринбурга. К концу прошедшего дня площадь возгорания составила 15 гектаров.
Кроме того, по данным на 29 августа 02.00, пожар в Берёзовском городском округе удалось ликвидировать.
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