Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в десять раз

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки пожарным удалось сократить площадь лесных пожаров в Свердловской области почти в десять раз до 6 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».Вчера в «Авиалесоохране» сообщалось о шести лесных пожаров на площади 59 гектаров. Также продолжается тушение возгорания на землях иных категорий Берёзовского городского округа на площади 7 гектаров, и трёх пожаров на территориях лесных массивов Екатеринбурга на площади 16 гектаров.Всего, по данным на 28 августа 02.00, в России действовало 112 лесных пожаров на площади 108 050 гектаров.