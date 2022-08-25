Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в десять раз
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
За минувшие сутки пожарным удалось сократить площадь лесных пожаров в Свердловской области почти в десять раз до 6 гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».
Вчера в «Авиалесоохране» сообщалось о шести лесных пожаров на площади 59 гектаров. Также продолжается тушение возгорания на землях иных категорий Берёзовского городского округа на площади 7 гектаров, и трёх пожаров на территориях лесных массивов Екатеринбурга на площади 16 гектаров.
Всего, по данным на 28 августа 02.00, в России действовало 112 лесных пожаров на площади 108 050 гектаров.
Вчера в «Авиалесоохране» сообщалось о шести лесных пожаров на площади 59 гектаров. Также продолжается тушение возгорания на землях иных категорий Берёзовского городского округа на площади 7 гектаров, и трёх пожаров на территориях лесных массивов Екатеринбурга на площади 16 гектаров.
Всего, по данным на 28 августа 02.00, в России действовало 112 лесных пожаров на площади 108 050 гектаров.
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