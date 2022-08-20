С начала лета на свердловских водоёмах погибли 54 человека
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
С начала лета этого года в Свердловской области на водоёмах погибло 54 человек, из них 11 детей. Ещё 54 человека, среди которых 3 дети, были спасены неравнодушными гражданами и сотрудниками МЧС.
В связи с этим спасатели регулярно патрулируют места отдыха для того, чтобы инструктировать граждан о правилах безопасного поведения на воде и напоминать о необходимости следить за детьми, сообщили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области.
«С начала купального сезона в ходе патрулирований контрольными группами, в которые входят представители администрации, сотрудники МЧС и полиции, составлены 405 административных материалов за нарушения мер безопасности на водоемах», – отметили в ведомстве.
Напомним, что в начале августа в реке Бугалыш в Красноуфимском городском округе утонул 15-летний мальчик.
В связи с этим спасатели регулярно патрулируют места отдыха для того, чтобы инструктировать граждан о правилах безопасного поведения на воде и напоминать о необходимости следить за детьми, сообщили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области.
«С начала купального сезона в ходе патрулирований контрольными группами, в которые входят представители администрации, сотрудники МЧС и полиции, составлены 405 административных материалов за нарушения мер безопасности на водоемах», – отметили в ведомстве.
Напомним, что в начале августа в реке Бугалыш в Красноуфимском городском округе утонул 15-летний мальчик.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
20 августа 2022
20 августа 2022
Стала известна погода в Свердловской области до конца лета
22 августа 2022
22 августа 2022
Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 761 человека
23 августа 2022
23 августа 2022
В Свердловской области в два раза вырос спрос на учителей
23 августа 2022
23 августа 2022