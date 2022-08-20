С начала лета на свердловских водоёмах погибли 54 человека

14.15 Суббота, 27 августа 2022
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
С начала лета этого года в Свердловской области на водоёмах погибло 54 человек, из них 11 детей. Ещё 54 человека, среди которых 3 дети, были спасены неравнодушными гражданами и сотрудниками МЧС.

В связи с этим спасатели регулярно патрулируют места отдыха для того, чтобы инструктировать граждан о правилах безопасного поведения на воде и напоминать о необходимости следить за детьми, сообщили в ГУ МЧС Росси по Свердловской области.

«С начала купального сезона в ходе патрулирований контрольными группами, в которые входят представители администрации, сотрудники МЧС и полиции, составлены 405 административных материалов за нарушения мер безопасности на водоемах», – отметили в ведомстве.

Напомним, что в начале августа в реке Бугалыш в Красноуфимском городском округе утонул 15-летний мальчик.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:54 В Новоуральске ищут 70-летнего мужчину, пропавшего 22 августа
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17:28 В Свердловской области перед судом предстанет насиловавший мальчиков педофил
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16:25 В лесопарке в Академическом районе Екатеринбурга обнаружили труп
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