Под Красноуфимском в реке утонул подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В реке Бугалыш в Красноуфимском городском округе утонул 15-летний мальчик. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.Трагедия произошла вечером 1 августа в деревне Усть-Бугалыш на береговой линии, необорудованной для купания. Юноша пришел на водоем с друзьями, нырнул в воду, потерял сознание и захлебнулся.Друзья пытались найти товарища своими силами, но безуспешно. Тогда они вызвали спасателей, которые прибыли на место и достали из воды мальчика, но уже без признаков жизни.В МЧС напомнили, что с начала лета на водоемах Свердловской области утонули 39 человек, в том числе девять детей.