Выброшенный из окна Антон приходит в себя, а вот Жак лишится обоих глаз
Происшествия
Фото: приют для травмированных животных «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В приют для бездомных и искалеченных животных «Клякса» продолжают поступать четвероногие горемыки. Так, минувшей ночью привезли кота Жака в крайне тяжёлом состоянии. Он попал под машину и теперь нуждается в лечении.
Жаку в каком-то смысле ещё повезло. Очевидцы происшествия считали, что он уже движется по пути «на радугу» и не торопились оказывать ему помощь. И только одна девушка догадалась побороться за жизнь животного и привезла его в екатеринбургский приют. А из «Кляксы» Жака в срочном порядке перевезли в Клинику доктора Тебенькова. Там стало понятно, что кот ослепнет — оба глаза придётся удалить из-за сильнейших травм. Кроме того, необходимо провести операцию на нижней челюсти — она сломана. Зато после этих процедур кот сможет продолжать жить под присмотром неравнодушных людей.
Помочь приюту в лечении и уходе за Жаком можно по прежним реквизитам (карта «Сбербанка», привязанная к номеру 89126025666; Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), корреспондентский счёт № 30101810145250000411, БИК 044525411, ИНН 7702070139, КПП 770943002, ОКПО 01929672, расчётный счёт 40701810700630000007).
Другой кот, попавший в «Кляксу» на прошлой неделе Антон, пошёл на поправку. Он уже начал самостоятельно кушать, что в случае с сильно травмированными зверушками всегда является обнадёживающим знаком. Антону, напомним, ветеринарное вмешательство понадобилось после того, как его вместе с собратом по несчастью изверги выкинули с 7-го этажа. Вторая кошечка погибла, а вот у Антона есть все шансы снова встать на лапы. Не без помощи екатеринбуржцев, перечисливших деньги на его лечение.
Жаку в каком-то смысле ещё повезло. Очевидцы происшествия считали, что он уже движется по пути «на радугу» и не торопились оказывать ему помощь. И только одна девушка догадалась побороться за жизнь животного и привезла его в екатеринбургский приют. А из «Кляксы» Жака в срочном порядке перевезли в Клинику доктора Тебенькова. Там стало понятно, что кот ослепнет — оба глаза придётся удалить из-за сильнейших травм. Кроме того, необходимо провести операцию на нижней челюсти — она сломана. Зато после этих процедур кот сможет продолжать жить под присмотром неравнодушных людей.
Помочь приюту в лечении и уходе за Жаком можно по прежним реквизитам (карта «Сбербанка», привязанная к номеру 89126025666; Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), корреспондентский счёт № 30101810145250000411, БИК 044525411, ИНН 7702070139, КПП 770943002, ОКПО 01929672, расчётный счёт 40701810700630000007).
Другой кот, попавший в «Кляксу» на прошлой неделе Антон, пошёл на поправку. Он уже начал самостоятельно кушать, что в случае с сильно травмированными зверушками всегда является обнадёживающим знаком. Антону, напомним, ветеринарное вмешательство понадобилось после того, как его вместе с собратом по несчастью изверги выкинули с 7-го этажа. Вторая кошечка погибла, а вот у Антона есть все шансы снова встать на лапы. Не без помощи екатеринбуржцев, перечисливших деньги на его лечение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сысертский «Мишутка» собирает деньги на вагон для кошек
18 августа 2022
18 августа 2022
В ДТП возле Каменска-Уральского погиб бык
15 августа 2022
15 августа 2022