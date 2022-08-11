Приюту «Клякса» в Екатеринбурге пришлось писать заявление в полицию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Проявление чудовищной жестокости заставило основателей приюта для травмированных животных «Клякса» обратиться в полицию.Жертвами двуногих нелюдей стали два кота, которых выбросили с 7-го этажа одного из домов в Екатеринбурге. Один кот погиб и хоронили его дети, на глазах которых произошло это преступление. Второго успели доставить в ветеринарную клинику. Там у него диагностировали множество травм.Сейчас Антон (так назвали выжившего кота) находится в хорошо известной екатеринбуржцам Клинике доктора Тебенькова. Из-за разрыва мочевого пузыря ему пришлось делать операцию и ставить катетер. Кроме того, вправили одну вывихнутую при падении лапу. Но две лапы у него сломаны, а все внутренние органы получили ушиб при ударе о землю. Антону потребуется длительное лечение и уход специалистов.Необходима помощь в оплате лечения. Приют «Клякса» объявляет сбор средств для Антона. Деньги можно либо сбросить на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666, либо перечислить по реквизитам:Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет № 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002,ОКПО 01929672,Расчетный счет 40701810700630000007«Благотворительный фонд Клякса».