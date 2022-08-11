Приюту «Клякса» в Екатеринбурге пришлось писать заявление в полицию
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Проявление чудовищной жестокости заставило основателей приюта для травмированных животных «Клякса» обратиться в полицию.
Жертвами двуногих нелюдей стали два кота, которых выбросили с 7-го этажа одного из домов в Екатеринбурге. Один кот погиб и хоронили его дети, на глазах которых произошло это преступление. Второго успели доставить в ветеринарную клинику. Там у него диагностировали множество травм.
Сейчас Антон (так назвали выжившего кота) находится в хорошо известной екатеринбуржцам Клинике доктора Тебенькова. Из-за разрыва мочевого пузыря ему пришлось делать операцию и ставить катетер. Кроме того, вправили одну вывихнутую при падении лапу. Но две лапы у него сломаны, а все внутренние органы получили ушиб при ударе о землю. Антону потребуется длительное лечение и уход специалистов.
Необходима помощь в оплате лечения. Приют «Клякса» объявляет сбор средств для Антона. Деньги можно либо сбросить на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666, либо перечислить по реквизитам:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет № 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002,
ОКПО 01929672,
Расчетный счет 40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса».
Жертвами двуногих нелюдей стали два кота, которых выбросили с 7-го этажа одного из домов в Екатеринбурге. Один кот погиб и хоронили его дети, на глазах которых произошло это преступление. Второго успели доставить в ветеринарную клинику. Там у него диагностировали множество травм.
Сейчас Антон (так назвали выжившего кота) находится в хорошо известной екатеринбуржцам Клинике доктора Тебенькова. Из-за разрыва мочевого пузыря ему пришлось делать операцию и ставить катетер. Кроме того, вправили одну вывихнутую при падении лапу. Но две лапы у него сломаны, а все внутренние органы получили ушиб при ударе о землю. Антону потребуется длительное лечение и уход специалистов.
Необходима помощь в оплате лечения. Приют «Клякса» объявляет сбор средств для Антона. Деньги можно либо сбросить на карту Сбербанка, привязанную к номеру 89126025666, либо перечислить по реквизитам:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет № 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002,
ОКПО 01929672,
Расчетный счет 40701810700630000007
«Благотворительный фонд Клякса».
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