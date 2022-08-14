В Свердловской области горит 51 гектар леса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области площадь лесных пожаров увеличилась до 51 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.По данным на 00.00 22 августа, в регионе действуют три лесных пожара на площади 51 гектара. Также продолжается тушение торфяного пожара на площади семи гектаров в Березовском городском округе. Зафиксирован природных пожар и в Екатеринбурге на площади четырех гектаров.Всего в России действуют 92 лесных пожара на площади 105 810 гектаров.