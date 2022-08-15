В Екатеринбурге в Академическом районе нашли труп девушки
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в Академическом районе у дома по улице Чкалова местные жители обнаружили труп девушки. Предполагается, что она могла выпасть из окна многоэтажки.
Об этом один из очевидцев сообщил паблику «Инцидент Екатеринбург». Самого момента падения екатеринбурженки он не видел.
В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.
Напомним, что в конце июля в уральской столице из окна многоэтажного дома на улице Викулова выпал мужчина. Он погиб, разбившись о козырек подъезда, на который упал.
Об этом один из очевидцев сообщил паблику «Инцидент Екатеринбург». Самого момента падения екатеринбурженки он не видел.
В Следственном комитете ситуацию пока не комментируют.
Напомним, что в конце июля в уральской столице из окна многоэтажного дома на улице Викулова выпал мужчина. Он погиб, разбившись о козырек подъезда, на который упал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На ЖБИ в Екатеринбурге обнаружили тело 21-летней девушки
15 августа 2022
15 августа 2022
В эвакуированном из-за пожара доме в Екатеринбурге нашли труп
16 августа 2022
16 августа 2022
В Екатеринбурге на две недели перекроют улицу Сурикова
17 августа 2022
17 августа 2022