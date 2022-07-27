В Екатеринбурге на Викулова из окна многоэтажного дома выпал мужчина
Происшествия
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома на улице Викулова выпал мужчина. Он разбился о козырек одного из подъездов, на который упал.
Инцидент произошёл вчера, 30 июля. По словам соседей криков слышно не было, мужчина погиб моментально, пишет портал Е1. Тело погибшего с козырька подъезда снимала служба спасения.
В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области ситуацию на данный момент не прокомментировали.
Напомним, что 27 июля в Каменске-Уральском погибла маленькая девочка, выпавшая из окна своего дома.
Инцидент произошёл вчера, 30 июля. По словам соседей криков слышно не было, мужчина погиб моментально, пишет портал Е1. Тело погибшего с козырька подъезда снимала служба спасения.
В пресс-службе Следственного комитета Свердловской области ситуацию на данный момент не прокомментировали.
Напомним, что 27 июля в Каменске-Уральском погибла маленькая девочка, выпавшая из окна своего дома.
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На ребенка в Каменске-Уральском упал забор
28 июля 2022
28 июля 2022