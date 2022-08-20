Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 21 гектара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки площадь пожаров на землях лесного фонда Свердловской области выросла до 21 гектара. Ранее пресс-служба «Авиалесоохраны» сообщала о возгорании на площади 6 гектаров.
Также продолжается борьба с огнём в Берёзовском городском округе. Там площадь пожара по-прежнему составляет 7 гектаров. Пожар на землях, относящихся к территориям населённых пунктов, в Екатеринбурге сохраняется на площади 2 гектаров.
Всего, по данным на 21 августа 02.00, на территории России было зарегистрировано 90 лесных пожаров на общей площади 102 883 гектаров.
Напомним, сообщать об очагах лесных пожаров можно по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Также продолжается борьба с огнём в Берёзовском городском округе. Там площадь пожара по-прежнему составляет 7 гектаров. Пожар на землях, относящихся к территориям населённых пунктов, в Екатеринбурге сохраняется на площади 2 гектаров.
Всего, по данным на 21 августа 02.00, на территории России было зарегистрировано 90 лесных пожаров на общей площади 102 883 гектаров.
Напомним, сообщать об очагах лесных пожаров можно по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
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