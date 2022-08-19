В Свердловской области зафиксировали ещё два лесных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
За минувшие сутки на землях лесного фонда Свердловской области было зарегистрировано ещё пять лесных пожара на площади 6 гектаров. Об этом сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана».
Также продолжается борьба с огнём на землях иных категорий в Берёзовском городском округе. Там площадь пожара удалось сократить с 16 до 7 гектаров. Ещё один пожар действует в Екатеринбурге на площади 2 гектаров.
Напомним, что сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Также продолжается борьба с огнём на землях иных категорий в Берёзовском городском округе. Там площадь пожара удалось сократить с 16 до 7 гектаров. Ещё один пожар действует в Екатеринбурге на площади 2 гектаров.
Напомним, что сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
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