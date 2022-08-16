В Свердловской области зафиксировано три природных пожара

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки количество лесных пожаров сократилось в два раза. Все возгорания локализованы и не распространяются.По данным Авиалесоохраны, в Березовском городском округе зафиксировано два природных пожара на общей площади 16 гектаров. Еще один пожар действует в Екатеринбурге на площади двух гектаров.Напомним, что сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».