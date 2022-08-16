В Свердловской области зафиксировано три природных пожара
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за минувшие сутки количество лесных пожаров сократилось в два раза. Все возгорания локализованы и не распространяются.
По данным Авиалесоохраны, в Березовском городском округе зафиксировано два природных пожара на общей площади 16 гектаров. Еще один пожар действует в Екатеринбурге на площади двух гектаров.
Напомним, что сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
По данным Авиалесоохраны, в Березовском городском округе зафиксировано два природных пожара на общей площади 16 гектаров. Еще один пожар действует в Екатеринбурге на площади двух гектаров.
Напомним, что сообщать об очагах лесных пожаров следует по телефону 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или через мобильное приложение «Берегите лес».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Восемь лесных пожаров зафиксировано в Свердловской области
16 августа 2022
16 августа 2022
В Свердловской области горят 465 гектаров леса
14 августа 2022
14 августа 2022
В Свердловской области уменьшилась площадь лесных пожаров
15 августа 2022
15 августа 2022
В Свердловской области горит 458 гектаров леса
17 августа 2022
17 августа 2022