На трассе в Свердловской области пропала девушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На дороге между Ревдой и Первоуральском пропала 28-летняя Татьяна Вячеславовна Шеленина (Сыроватская). Ее местонахождение неизвестно с 16 августа, сообщили в поисковом отряде «ABRIS».Приметы пропавшей: рост 168 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы до плеч. На запястье левой руке есть татуировка в виде короны.В день пропажи она была одета в яркую футболку салатового цвета, темно-синюю кофту с капюшоном, леггинсы по типу джинсов с прорезями на коленях, белые кроссовки с розовыми полосками по бокам «ADIDAS.Всех, кто-знает что-либо о местонахождении Татьяны Шелениной, просят сообщить информацию по телефону: +7 (922)141-93-07 Алена, либо +7 (961)767-17-49 Андрей (ДЮС) руководитель отряда «ABRIS».