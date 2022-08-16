Из горящего дома в Алапаевске спасли человека

– Пожарно-спасательными подразделениями из окна горящего дома спасен один человек. Пострадавших нет, – рассказали в МЧС.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Алапаевске сегодня ночью произошел пожар на улице Первых Советов. Сообщение о возгорании поступило в 03.43.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, на площади 68 квадратных метров сгорели автомобиль «ВАЗ-2107», кровля, перекрытие и стены частной бани, а также кровля частного жилого дома.В тушении пожара участвовали 11 огнеборцев. Открытое горение ликвидировали в 03.56. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04:45.