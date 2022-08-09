В эвакуированном из-за пожара доме в Екатеринбурге нашли труп
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Ночной пожар в Пионерском районе Екатеринбурга, увы, не обошёлся без жертв. Судя по всему, погиб как раз виновник пожара.
«Вечерние Ведомости» уже сообщали ранее, что в ночь с понедельника на вторник в Асбестовском переулке горело 5-этажное здание.
Из-за пожара дом покинули 10 человек (любопытно, что столько же человек приехало на его тушение). Но один житель пылающего здания квартиру покинуть не сумел. Его тело обнаружили уже после того, как огонь был потушен и проливка здания завершена. Пожилой мужчина погиб в квартире первого этажа, где и произошло возгорание. Рядом с ним нашли алкоголь и сигареты.
Классическая картина: человек напился спиртного, закурил и не заметил, как огонь с окурка перекинулся на обстановку комнаты. Впрочем, пока это лишь версия. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства возникновения пожара.
«Вечерние Ведомости» уже сообщали ранее, что в ночь с понедельника на вторник в Асбестовском переулке горело 5-этажное здание.
Из-за пожара дом покинули 10 человек (любопытно, что столько же человек приехало на его тушение). Но один житель пылающего здания квартиру покинуть не сумел. Его тело обнаружили уже после того, как огонь был потушен и проливка здания завершена. Пожилой мужчина погиб в квартире первого этажа, где и произошло возгорание. Рядом с ним нашли алкоголь и сигареты.
Классическая картина: человек напился спиртного, закурил и не заметил, как огонь с окурка перекинулся на обстановку комнаты. Впрочем, пока это лишь версия. Специалисты продолжают устанавливать обстоятельства возникновения пожара.
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