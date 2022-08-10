Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 10 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке в Асбестовском переулке в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 03.11.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек.
На место происшествия приехали 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 04.11.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек.
На место происшествия приехали 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 04.11.
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