Ночной пожар в Екатеринбурге вывел на улицу 10 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня ночью произошел пожар в пятиэтажке в Асбестовском переулке в Екатеринбурге. Сообщение о возгорании поступило в 03.11.В МЧС по Свердловской области рассказали, что на площади 15 квадратных метров огонь повредил домашнее имущество в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались 10 человек.На место происшествия приехали 10 пожарных. Открытое горение ликвидировали в 03.31. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершилась в 04.11.