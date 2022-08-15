СКР проводит проверку из-за травмирования ребенка на карусели в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
Следственный комитет проводит в Нижнем Тагиле проверку сообщения о травмировании ребенка на карусели на обновленной набережной «Тагильская лагуна – 2».
Напомним, что трехлетняя девочка на игровой площадке каталась на карусели, и ей оторвало палец на руке. Инцидент произошел 14 августа.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, ребенку уже оказали необходимую медицинскую помощь. По данным издания «Между строк», хирурги пришили девочке палец. Следственный отел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проводит проверку.
Напомним, что трехлетняя девочка на игровой площадке каталась на карусели, и ей оторвало палец на руке. Инцидент произошел 14 августа.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в СУ СКР по Свердловской области, ребенку уже оказали необходимую медицинскую помощь. По данным издания «Между строк», хирурги пришили девочке палец. Следственный отел по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила проводит проверку.
– Принимаются меры к опросу родственников пострадавшей девочки и возможных очевидцев, устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребёнка; выясняются иные имеющие значение обстоятельства, – добавили в СКР.
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15 августа 2022
15 августа 2022