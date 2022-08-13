У новой набережной в Нижнем Тагиле очередная малолетняя жертва

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ребёнок опять пострадал на обновлённой набережной «Тагильская лагуна – 2» в Нижнем Тагиле. На этот раз жертвой установленных там аттракционов стала 3-летняя девочка. Ей оторвало палец на руке.Травму девочка получила в минувшее воскресенье, 14-го августа. Она гуляла на набережной с папой и захотела прокатиться на карусели. С неё она слезла уже без пальца. Но сотрудники МУ МВД России «Нижнетагильское», которые провели проверку данного происшествия, виновником посчитали родителя пострадавшей. Как оказалось, у карусели есть возрастные ограничения — кататься на ней можно только детям старше 7 лет, о чём говорится и в инструкции, которая вывешена рядом с аттракционом. Так что, вполне вероятно, ответственности за травму ребёнка никто не понесёт.Как сообщает местное издание «Между строк», маленькую пострадавшую успели вовремя доставить в Детскую городскую больницу №3, где хирурги сумели пришить ребёнку палец. Пока малышка находится под присмотром врачей.Воскресное происшествие — уже четвёртый случай получения серьёзных травм малолетним посетителем тагильской набережной. Один ребёнок там уже падал вниз головой с горки, другой повредил позвоночник при прыжке на карусель, а третий получил сильное сотрясение мозга, когда проходили слишком близко к карусели.