В Екатеринбурге автомобиль сбил мальчика на самокате

09.21 Вторник, 16 августа 2022
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге водитель Peugeot Partner сбил 10-летнего мальчика на самокате. ДТП произошло вчера около дома №2 по улице Серова.

По предварительным данным, водитель Peugeot Partner ехал по улице Большакова со стороны Шейнкмана и при повороте на улицу Серова сбил мальчика, пересекающего дорогу на самокате на красный свет.


Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга


В результате аварии 10-летнего мальчика доставили в больницу с различными травмами.

За рулем Peugeot находился 60-летний мужчина со стажем вождения 22 года. Он пояснил, что проезжал перекресток на зеленый свет, когда неожиданно на дорогу выехал ребенок на самокате. Мужчина применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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