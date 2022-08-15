Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Нижнем Тагиле
Происшествия
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки, в котором погибли пять человек, в том числе двое подростков. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что сегодня ночью на перекрестке улиц Газетная – Октябрьской революции столкнулись Hyundai Accent под управлением 16-летнего парня и автомобиля скорой медицинской помощи. После столкновения легковушка загорелась.
В результате ДТП погибли 16-летний водитель Hyundai, три пассажира легковушки, в том числе девочка-подросток, и фельдшер скорой помощи. В больницу доставили пассажира иномарки 2003 года рождения и водителя «скорой».
По факту аварии следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
Напомним, что сегодня ночью на перекрестке улиц Газетная – Октябрьской революции столкнулись Hyundai Accent под управлением 16-летнего парня и автомобиля скорой медицинской помощи. После столкновения легковушка загорелась.
В результате ДТП погибли 16-летний водитель Hyundai, три пассажира легковушки, в том числе девочка-подросток, и фельдшер скорой помощи. В больницу доставили пассажира иномарки 2003 года рождения и водителя «скорой».
По факту аварии следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).
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Два человека погибли в аварии на улице Зари в Нижнем Тагиле
07 августа 2022
07 августа 2022