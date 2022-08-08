На Урале подросток за рулем легковушки устроил смертельное ДТП с участием «скорой»

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле подросток за рулем Hyundai Accent устроил смертельное ДТП. Легковушка столкнулась с машиной скорой помощи, погибли пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.По предварительным данным, сегодня около 02.55 16-летний водитель Hyundai Accent ехал по улице Октябрьской революции со стороны Газетной, проехал на красный свет и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи.В результате ДТП погибли 16-летний водитель и трое пассажиров легковушки, в том числе девочка 2005 года рождения. Также погибла фельдшер скорой помощи. Водителя скорой и еще одного пассажира Hyundai доставили в больницу с различными травмами.Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник, подростки угнали Hyundai Accent и ехали с большой скоростью, пытаясь скрыться от полицейских, а затем врезались в машину скорой помощи, которая ехала на вызов.Сейчас выясняются все обстоятельства аварии. Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки.