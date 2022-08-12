В Нижнем Тагиле ищут пропавшую пенсионерку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле пропала 84-летняя Галина Михайловна Тютина (Нагаева). Ее местонахождение неизвестно с 1 августа.Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Есть шрам на шее.В день пропажи была одета в кофту, коричневый сарафан и белый платок. С собой у неё была садовая тележка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Тютиной, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.