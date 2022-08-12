В Нижнем Тагиле ищут пропавшую пенсионерку
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Нижнем Тагиле пропала 84-летняя Галина Михайловна Тютина (Нагаева). Ее местонахождение неизвестно с 1 августа.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Есть шрам на шее.
В день пропажи была одета в кофту, коричневый сарафан и белый платок. С собой у неё была садовая тележка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Тютиной, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Есть шрам на шее.
В день пропажи была одета в кофту, коричневый сарафан и белый платок. С собой у неё была садовая тележка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Галины Тютиной, просят сообщить информацию по телефону 101 или 112.
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