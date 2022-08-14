В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия

15.07 Воскресенье, 14 августа 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Асбеста начала проверку по факту гибели сотрудницы Уральского асбестового горно-обогатительного комбината в результате схода грузового вагона с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве пообещали дать правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда и установить ответственных лиц, которые отвечают за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.

Напомним, что сотрудница завода погибла из-за того, что её засыпало щебнем, когда она находилась в деревянном туалете.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:32 В Екатеринбурге ищут 68-летню женщину, пропавшую 14 июня
18:40 Жителей Пионерского посёлка в Екатеринбурге разбудили сирены
18:02 В Екатеринбурге ищут 39-летнего мужчину, пропавшего 26 июля
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16:25 Нижнетагильская полиция разыскивает подозреваемого в краже денег с банковской карты
15:07 В екатеринбургском ЦПКиО прошёл первый музыкально-поэтический субботник
13:52 В Екатеринбурге пожарные спасли 14 человек из девятиэтажки
13:03 На нелегальных гонках в столице Урала машина въехала в толпу
12:10 Спасатели предупредили о сильном ветре 13 августа в Свердловской области
11:20 В уральской столице задержали подозреваемую в серии мошенничеств
10:14 Под Екатеринбургом неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал
23:24 ФК «Урал» набрал первое очко в сезоне
21:29 Скачки на игрушечных лошадях пройдут в Екатеринбурге
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