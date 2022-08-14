В Асбесте прокуратура начала проверку по факту гибели сотрудницы предприятия
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Асбеста начала проверку по факту гибели сотрудницы Уральского асбестового горно-обогатительного комбината в результате схода грузового вагона с рельсов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ведомстве пообещали дать правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда и установить ответственных лиц, которые отвечают за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.
Напомним, что сотрудница завода погибла из-за того, что её засыпало щебнем, когда она находилась в деревянном туалете.
В ведомстве пообещали дать правовую оценку соблюдению на предприятии трудового законодательства в сфере охраны труда и установить ответственных лиц, которые отвечают за соблюдение техники безопасности при выполнении работ.
Напомним, что сотрудница завода погибла из-за того, что её засыпало щебнем, когда она находилась в деревянном туалете.
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